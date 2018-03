Ødegaard frykter ikke banen

NTB Sport

– Banen er ikke strøken som den ville vært midt på sommeren. Den har absolutt vært bedre før, men det går an å spille fotball der, sier 19-åringen til NTB.

– I dag hadde de vannet den litt også, så den var bedre enn de andre dagene vi trente på Ullevaal. Jeg tror ikke det skal bli noe problem.

Lars Lagerbäck trekker fram banen som en ekstra utfordring for spillerne på vinterkalde Ullevaal, der det har vært jobbet med å fjerne snø og is fra tribunene.

– Egentlig er banen fantastisk, men nå har den veldig mange småsår. Den ser fin ut ovenfra, men den byr på tekniske utfordringer, sier landslagssjefen.

Pratet om rollen

Lagerbäck avslørte på sin pressekonferanse at han onsdag hadde en prat med Ødegaard om talentets rolle i klubblaget Heerenveen.

– Jeg har en ganske fri rolle. Jeg spiller på høyrekanten, men har frihet til å komme mye inn i banen og mye på ball, sier Ødegaard.

– Martin oppfatter rollen akkurat slik jeg gjør det. Jeg forstår hvorfor en trener ønsker en slik spiller i den rollen, og han utfører den bra, sier Lagerbäck.

Det er derimot mange syn på hvor Ødegaards fotballframtid skal være. Stadig er eksperter på spansk fotball frampå med teorier om hva Real Madrid vil gjøre med sitt unge talent og hvor han eventuelt leies ut neste sesong. Er det slitsomt å forholde seg til at alle mener noe om framtiden hans?

Komisk

– Nei, egentlig ikke. Det har vært sånn lenge nå, og jeg er ganske vant til det, men de spanske ekspertene har ikke truffet med så veldig mye av det de har skrevet om, så jeg vet ikke hvor de har all informasjonen fra. Det er mye rart som kommer, og noe av det blir litt komisk også, sier Ødegaard.

Det han er ganske sikker på er at tiden i Heerenveen er over til sommeren.

– Jeg har kontrakt til sommeren, og da skal jeg etter planen tilbake til Madrid. Så får vi se hva som skjer neste sesong, men det er iallfall planen, sier han.

Ødegaard kommer fra flere suksesskamper med U21-landslaget tilbake til et A-landslag som har hatt flere ned- enn oppturer.

Lekkerbisken

– Jeg håper vi som lag kan klare å løfte oss og få flere gode opplevelser. Det er mange spennende spillere, noen av dem fra U-laget, og jeg håper vi kan være med å bidra til å snu trenden, sier Ødegaard.

Tre og et halvt år etter A-landslagsdebuten synes han tiden er inne for at laget skal oppleve suksess igjen.

– Det ville vært artig å komme til et mesterskap og få noen gode opplevelser som nasjon. Det ville være kult for hele landet, sier Ødegaard og utelukker ikke at tilskuere som trosser årstiden for å se landslagsfotball fredag kan få se noen lekkerbiskener.

– Banen skal iallfall ikke legge noen stopper for det. Vi skal prøve å levere så godt vi kan.

