Landslagsprofiler preget av Ovliens død

Kongsvinger-spilleren som ble bare 20 år gammel, men som rakk å spille 50 aldersbestemte landskamper for Norge, vil bli hedret i forbindelse med fredagens hjemmekamp mot Australia.

– Det er bare tragisk hele greia. Jeg spilte med Adrian både på regionslag og på landslag, og han var en fantastisk fin fyr, sier Kristoffer Ajer til NTB.

– Han var utrolig profesjonell, men ikke minst en fantastisk person utenfor fotballen også. Det at han gikk bort var et stort sjokk for mange, og for familie og pårørende en helt forferdelig hendelse.

Ajer spilte det som ble Ovliens 50. og siste aldersbestemte landskamp for Norge, G19-landslagets 1-2-tap for Portugal i La Manga i februar 2016.

Mens Ovlien spilte et halvt hundre landskamper fra G15 til G19, har Ajer 37 aldersbestemte landskamper før han nå får sin A-landslagsdebut. Martin Ødegaard har spilt 29 aldersbestemte landskamper.

Ødegaard spilte sammen med Ovlien i EM-kvalifisering for G17 i 2014, men ingen av Ovliens faste medspillere fra sin årgang er med i dagens A-tropp. Av dem er Sander Berge og Martin Samuelsen de mest profilerte.

Ufattelig trist

– Jeg kjente ikke Adrian personlig, men jeg vet at Martin og Sander spilte på lag med ham. Jeg har ikke ord for det som skjedde ham, ut over at det er ufattelig trist. Det er klart det preger deg, sier Mats Møller Dæhli til NTB.

Det er mindre enn halvannet år siden Ovlien spilte cupfinale på Ullevaal med Kongsvinger. På Rosenborgs vinnerlag den dagen var blant andre Tore Reginiussen, Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø, som alle er i landslagstroppen nå.

Reginiussen hadde samme draktnummer (4) som Ovlien og scoret ett av målene. Pål André Helland scoret de tre andre i 4-0-seieren.

– Jeg kjente ham ikke, men det var utrolig trist å høre hva som skjedde. Jeg hørte at han spilte kamp mandagen, så fikk han en liten infeksjon, og det utviklet seg til blodforgiftning. Det er utrolig trist og får deg til å tenke, sier Midtsjø til NTB.

– Det er bare å sende kondolanser til familien hans og til Kongsvinger. Det er slike ting man ikke tror kan skje.

Påminnelse

Både Ajer og Dæhli mener det er en påminnelse om å nyte livet mens man har det.

– Det viser hvor kort livet kan være. Det er viktig å ta vare på de øyeblikkene du har, sier Ajer.

– Det er en påminnelse om at livet er nå, og at vi må nyte det mens vi har det, sier Dæhli.

