Lagerbäck åpner for Zahid-samtale

På onsdagens pressekonferanse åpnet landslagssjefen for en telefonsamtale med den 23-årige oslogutten, som har imponert stort for APOEL Nikosia der han fråtser i mål og assist. Zahid skal etter flere ganger å ha uttrykt skuffelse over manglende landslagsinnkalling ha fått en forespørsel om i stedet å bli landslagsspiller for foreldrenes fødeland Pakistan.

–Det er spillerne som må avgjøre hvem de ønsker å spille for, innledet Lagerbäck da Zahid og Pakistan-forespørselen ble brakt på bane.

Konfrontert med at Zahid har uttalt at han helst vil spille for Norge, men at han ønsker signaler fra landslagsledelsen, åpnet Lagerbäck for en samtale.

–Om han vil ha en telefonsamtale fra meg, så kan vel det …, sa Lagerbäck og dro på det.

–Beslutningen ligger hos ham. Jeg kan aldri love noen plass i landslaget, og jeg forholder meg ganske nøytral, men om han vil prate med meg så skal han selvsagt få gjøre det.

Lagerbäck avviste at Zahid er «feil» type for hans foretrukne spillestil.

–Når det gjelder min filosofi, så er ingen spiller diskvalifisert. Samtidig er det konkurranse mellom like spillertyper. Man kan ikke ha fire stykker av samme type midtbanespiller, da vinner man ikke fotballkamper. Og i laget vårt har vi den typen spiller, sa han.

–Er han litt bak i køen? ville Dagbladet vite.

–Akkurat nå er han det, men han er med i gruppen spillere vi følger, og han er definitivt ikke uinteressant.

