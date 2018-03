Hirscher lover snarlig avklaring om framtida

NTB Sport

Østerrikeren, som sammen med Henrik Kristoffersen har dominert kolossalt i slalåm og storslalåm de siste sesongene, har signalisert at han overveier å rette mer fokus mot fartsdisiplinene.

Hirscher har heller ikke helt utelukket å legge opp, men onsdag antydet han at karrieren fortsetter med fortsatt fokus på slalåm og storslalåm.

I forbindelse med et sponsorarrangement i Wien opplyste 29-åringen at han skylder både laget sitt og støttespillerne å ta en avgjørelse «så raskt som mulig».

Hirscher vant alpinverdenscupen sammenlagt for sjuende sesong på rad i vinter. Totalt har han vunnet 17 krystallkuler i karrieren. Han tok også to gull under OL i Pyeongchang.

(©NTB)