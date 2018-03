Deschamps liker ikke Pogbas United-problemer

NTB Sport

Ifølge svenske Aftonbladet skal Pogba ha fått et anstrengt forhold til United-trener José Mourinho.

– Han kan ikke være lykkelig i United akkurat nå, sier Deschamps.

Deschamps har samlet sin franske landslagstropp til kommende kamper mot Colombia hjemme og borte mot Russland.

Pogba var en av de første spillerne Mourinhos sikret seg som Manchester United-trener, og den franske midtbanespilleren kostet snaut 1 milliarder kroner. Forrige sesong var han selvskreven i lagets startoppstilling. Denne sesongen har det gått betydelig tyngre.

Pogba har slitt med skader. Når han har vært spilleklar, har han heller ikke vært noe helt selvskrevet førstevalg.

Franske og engelske medier har tidligere kommet med opplysninger om at forholdet mellom Mourinho og Pogba hadde skåret seg. Derfor følte trolig Mourinho at han måtte si noe om det å en pressekonferanse nylig.

Tilbakeviser

– Det er en stor løgn, sa Mourinho da.

Et par dager senere kom det nye opplysninger om at duoen hadde røket i uklar under en trening, og de to siste kampene har Pogba vært benket. Dette satte ny fart i spekulasjonene.

Deschamps har derfor planer om å ha en samtale med Pogba for finne ut hvor skoen trykker.

– Jeg har alltid samtaler med spillerne mine under landslagssamlingene, og jeg kommer også til å snakke med Paul. Jeg er sikker på at jeg kommer til å finne ut mer, men det er selvsagt at det er en situasjonen i United som ham ikke gleder seg særlig over, sa Deschamps på en pressekonferanse mandag.

Deschamps vil ha greie på hvorfor Pogba har vært benket den siste tiden.

– Jeg vet ikke hvorfor han har vært det. Det er litt uklart hvorfor det er blitt slik det er, og det kan finnes flere forklaringer på det, sa den franske landslagssjefen.

(©NTB)