Dæhli håper skademarerittet er over

NTB Sport

– Det har vært veldig frustrerende med alle skadene, og dette er enda en sesong hvor fire-fem måneder har vært preget av skader, men nå tenker jeg bare positivt. Jeg er i form og føler meg bra. Nå skal jeg gi alt både for St. Pauli og landslaget, så får vi se hva som skjer, sier han til NTB.

Etter å ha kommet tilbake fra alvorlige kneproblemer er det lysken som har skapt problemer for Dæhli denne sesongen.

– Jeg spilte med smertestillende en god periode, og det var kanskje ikke den lureste avgjørelsen. Det kom til et punkt der jeg måtte opereres, og det lyktes veldig bra. Nå føler jeg meg helt fin, sier han.

Det har tatt tid å komme i kampform igjen etter skaden, men Dæhli føler att han er der i tide til vårinnspurten i 2. Bundesliga og til landslagssesongen.

– Etter en operasjon er det ikke bare å hoppe rett inn på laget. I Tyskland fungerer det ikke sånn, og iallfall ikke for meg. Jeg måtte bli såpass klar at treneren stoler på at han kan bruke meg mer enn ti minutter før jeg blir sliten. Nå er jeg der, og jeg føler meg veldig bra, sier han.

Dæhli har alltid fått tillit av Lars Lagerbäck og har fått spilletid i alle de sju kampene han har vært i troppen.

– Jeg føler at jeg har spilt gode landskamper under Lars. Den mot Tyskland var ikke god, men resten har vært ganske gode prestasjoner. Han vet hva jeg kan og står for når jeg er i form, og nå føler jeg at jeg er det. Det er vel derfor jeg er med.

(©NTB)