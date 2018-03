Stygge angrep mot Knut Arild Hareide på sosiale medier

NTB Sport

Ifølge Bergens Tidende blir Hareide kalt for både judas og quisling, og noen av meldingene er såpass stygge at kilder bekrefter overfor avisen at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er kontaktet.

Selv ønsker ikke Hareide å kommentere konkrete trusler, men sier til avisen at han har merket at debatten på sosiale medier den siste tiden har hardnet til.

– Det gjør selvfølgelig inntrykk når jeg får meldinger som er så utrolige at du ikke forstår at noen kan få seg til å skrive det. Samtidig har jeg valgt å beskytte meg selv mot mye av det, ved at rådgivere rundt meg forsøker å slette de kommentarene som går over streken, sier Hareide.

«Løp ut i treet og legg løkka rundt femini-halsen din», «Quislingene har seiret, inkludert deg skinnhellige antikristne quisling» og «Du er fra nu av Norges mest forhatte quisling samme med Allah-Satan \gahr Støre» er bare noe av meldingene Hareide har fått.

Både Jonas Gahr Støre (Ap) og Sylvi Listhaug (Frp) har fått politibeskyttelse etter drapstrusler.

