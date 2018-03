Pakistan vil ha Zahid på landslaget

NTB Sport

Det pakistanske fotballforbundet tok tirsdag kveld kontakt med Vålerenga for å få Zahid på deres landslag. På Twitter opplyser Oslo-klubben at de henviste Pakistan til APOEL der 23-åringen nå spiller.

Spilleren selv sier til Eurosport at han er fokusert på det norske landslaget, men vil lytte til hva Pakistan har å si hvis de tar kontakt.

– Det kommer selvfølgelig an på hva de (Pakistan) har å tilby og hva de har å si, sier Zahid, og legger til at han har hørt at ting ikke helt er som det skal være med landslagsfotballen i Pakistan.

– Det er sikkert en del som må komme på plass først. Derfor vil jeg høre hva de har å si, sier han videre.

Til Nettavisen sier 23-åringen at han synes det er morsomt med interessen

– Jeg tenker bare at det er litt kult. Jeg har et godt forhold til Pakistan siden foreldrene mine er derfra.

Midtbanespilleren ble ikke funnet god nok for troppen til Lagerbäck som møter Australia og Albania, til tross for at han har storspilt for sin kypriotiske klubb.

– Jeg får bare vente. Jeg kan ikke gjøre så mye mer enn jeg har gjort i år. Jeg føler jeg har gjort det jeg kan gjøre. Det er ikke opp til meg om jeg er der. Det er opp til Lagerbäck å ta meg ut. Jeg får bare fortsette å være tålmodig. Jeg regner med at muligheten vil komme, avslutter APOEL-spilleren til Eurosport.

