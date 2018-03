Krykker ingen hindring, Neymar på nattklubb 

NTB Sport

En video fra kvelden, videreformidlet av avisen Daily Mail, viser blant annet at Neymar står på sin friske fot og forsøker seg på en slags dans på en nattklubb.

Neymar markerte bursdagen til kjærestens søster. Det ble ikke uventet småkaos da han tok seg ut i nattelivet i São Paulo.

Den brasilianske fotballstjernen ble nylig operert for et brudd i den høyre foten. Det er ventet at han kommer seg i form til fotball-VM. Der skal brasilianerne revansjere sitt svake hjemme-VM i 2014.

Det ble avsluttet med 1-7-tap mot Tyskland.

Det er snaut tre måneder til VM starter i Russland. Brasil er i gruppe med Costa Rica, Sveits og Serbia.

