Ødegaard fristet til å skyte mer etter lekkerbisken

19-åringen er hjemme i Norge før landskampene mot Australia og Albania. Den tidligere Strømsgodset-spilleren er klar på at han ikke er fornøyd med målpoengene han har samlet i Nederland denne sesongen.

– To mål og én assist er jeg ikke kjempefornøyd med, men det er ikke bare tall som teller i fotball, heldigvis. Da er det mye annet å være fornøyd med, sier Heerenveen-spilleren.

– Det viktigste er å være skapende og bidra til målsjanser og mål, om du er nest sist, eller tredje sist, er ikke så viktig, annet enn på statistikken. Jeg føler jeg har bidratt til mange mål og også store sjanser som ikke er blitt mål, fortsetter lysluggen.

Nytt utlån?

Drammenseren er like blid som alltid, ser litt mindre ned i gulvet under intervjuer enn tidligere og smiler lurt når langskuddet mot Ajax nylig blir samtaletema.

– Den var fin. Det er deilig at den satt. Jeg er selvfølgelig fristet til å avslutte mer. Det er et av fokusområdene mine framover, det å avslutte mye. Jeg føler også jeg har gjort mer av det i det siste. Noen skudd har gått litt høyt og til siden, men glimtvis får jeg jo fulltreff. Nå handler det bare om å gjenskape fulltrefferne, sier Ødegaard til NTB.

Ødegaard har spilt fast på utlån i Heerenveen, men det er uklart hvor den Real Madrid-eide spilleren skal i aksjon til høsten.

– Det vet jeg ikke, for å være ærlig. Jeg har fokus på Heerenveen ut sesongen, så får vi ta en evaluering til sommeren og se hvor jeg havner. Akkurat nå har jeg ikke peiling, sier Ødegaard.

Han utelukker ikke en ny utlånsavtale.

– Det kan fort bli det, uten at jeg skal spekulerer for mye i det nå. Det kan hende det blir løsningen, forteller stortalentet.

Angrer ikke

Ødegaard har allerede fått sin Real Madrid-debut, men veien til fast plass hos stjernegalleriet i den spanske hovedstaden er lang.

– Jeg angrer aldri på klubbvalget jeg tok. Når du tar et valg, vil du alltid kunne tenke på hva som kunne skjedd om du hadde valgt noe annet, men jeg står for valget jeg tok og er veldig fornøyd. Jeg visste at det ville ta tid. Det er verdens beste klubblag. Jeg stresser ikke, men vet at veien er lenger enn mange her hjemme tror. Målet er å spille meg inn på Real Madrid over tid, sier Ødegaard.

Han fylte 19 år i desember.

– Hva er du mest stolt over i dine unge fotballår?

– Jeg er veldig stolt over at jeg har spilt så mange landskamper (10) i ung alder, og selvfølgelig debuten i Madrid og alt jeg har fått være med på der. Jeg spiller så å si alt i Nederland som 19-åring. Det får ikke alle sjansen til, sier Ødegaard.

Bedre kjent

Den ydmyke buskerudgutten er klar på at de to vennskapskampene faktisk har betydning.

– Jeg får muligheten til å bli enda bedre kjent med Lars Lagerbäck og hans filosofi. Jeg prøver å ta til meg mest mulig av hvordan han vil spille, det er viktigste i løpet av disse to treningskampene, sier unggutten.

Landslagssjef Lagerbäck liker utviklingen hos spilleren som i en alder av 19 år allerede står med 10 A-landskamper.

– Det er en fascinerende spiller, for han mister nesten aldri ballen og slår nesten aldri bort en pasning, om han ikke prøver seg på en veldig vanskelig pasning. Det er sjelden han utfordrer i bakrommet, om du skulle sammenligne med Messi, men han er en veldig lojal lagspiller som hjelper laget til hele tiden å beholde ballen. Han har en mulighet til å gjøre betydelig flere mål, sier svensken.

