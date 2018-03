Rugby: Rumensk dommer kan ha påvirket egen nasjons VM-skjebne

NTB Sport

Utfallet av kampen sendte nemlig rumenerne videre. Spania tapte overraskende 10–18 mot Belgia søndag. Det betød at Romania kvalifiserte seg til VM gjennom en annenplass i den europeiske rugbyligaen.

Spania hadde kvalifisert seg ved seier.

Søndagens dommer het Vlad Iodraschescu og var betimelig nok fra Romania. Han måtte fraktes av banen med sikkerhetspersonell rundt seg etter at illsinte spanske spillere konfronterte ham etter kampen.

Det internasjonale rugbyforbundet bestemmer ikke hvem som skal dømme VM-kvalifiseringskamper, men sa mandag at de har kontaktet Det europeiske rugbyforbundet for å forstå konteksten rundt det som skjedde i søndagens kamp.

Alle Belgias mål kom som følge av straffespark.

Det spanske rugbyforbundet har sagt at de vil levere inn klage på dømmingen, og be om at kampen skal bli analysert på video for å se om avgjørende avgjørelser gikk i favør Romanias interesser.

De ba også om en annen dommertrio i forkant av kampen, men kommisjonen i Det europeiske rugbyforbundet avslo fordi dommeroppsettet hadde vært klart i mange uker. Alle de tre dommerne i søndagens kamp var fra Romania.

Også den øverste lederen i Det europeiske rugbyforbundet, Octavian Morariu, er fra Romania.

