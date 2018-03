Lagerbäck om forfallene: - Skulle gjerne hatt alle med

NTB Sport

Fredag venter Australia som årets første motstander for det norske landslaget i fotball. Landslagstrener Lars Lagerbäck sier han begynner å finne en stamme i laget, og at det derfor var synd at flere spillere meldte forfall i siste liten.

Joshua King (private årsaker), Alexander Sørloth (skadd) og Haitam Aleesami (skadd) har alle meldt forfall til landskampene. Inn kom Ola Kamara og Fredrik Gulbrandsen.

– Jeg skulle gjerne hatt hele laget her, men vi begynner å finne stammen i laget. Det positive er at nå får noen en ny sjans til å vise seg fram, sa Lagerbäck på en pressekonferanse mandag.

– Vi brukte for mange spillere i fjor, ikke minst i treningskampene. Vi gjorde det med vilje for vi mente at det var så jevnt. Men nå har vi en stamme og vi har pratet med spillerne om det.

– Må prestere

– Nå holder det ikke bare å være med, vi må prestere i alt vi gjør. Med landslaget er det korte samlinger, nå får vi to samlinger og det blir to samlinger før Albania-kampen (26. mars). Så denne uken blir det en forsvarstrening, og en offensivt, sa den landslagssjefen som fortalte at de skal trene på få de norske spissene mer med i spillet.

– Og da mener jeg ikke at vi bare skal slå opp på spissene, men få mer samhandling mellom midtbane og angrep.

Frivillig trening

Det norske landslaget gjennomførte mandag en frivillig treningsøkt i Sandvika. Den treningen sier Lagerbäck at han ikke fikk mye utbytte av. Kun seks spillere deltok på treningen ettersom flere av de øvrige spillerne spilte kamper søndag.

– Jeg fikk ingenting ut av dagens trening. Mange fikk røre litt på seg, det var bare en trening for å holde spillerne litt i gang.

Til fredagens kamp på Ullevaal stadion er det solgt 4500 billetter. Tre dager senere er det bortekamp mot Albania.

Laget

Med unntak av de tre som har meldt forfall, og Kamara og Gulbrandsen som er hentet inn, har Lagerbäck tatt ut følgende spillere til kampene mot Australia og Albania:

Keepere: Sten Grytebust (OB), Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin) og Ørjan Nyland (Ingolstadt).

Forsvar: Tore Reginiussen (Rosenborg), Håvard Nordtveit (Hoffenheim), Kristoffer Ajer (Celtic), Sigurd Rosted (Gent), Jonas Svensson (AZ), Birger Meling (Rosenborg), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Martin Linnes (Galatasaray).

Midtbane/angrep: Mohamed Elyounoussi (Basel), Martin Ødegaard (Heerenveen, lån), Stefan Johansen (Fulham), Bjørn Maars Johnsen (ADO Den Haag), Tarik Elyounoussi (AIK), Iver Fossum (Hannover), Markus Henriksen (Hull), Ole Kristian Selnæs (St. Etienne), Mats Møller Dæhli (St. Pauli, lån), Fredrik Midtsjø (AZ).

