Lagerbäck etter uttaket av Ajer: – Det er opp til ham

NTB Sport

Celtic-spilleren nyter stor tillit av Brendan Rodgers i Skottland, og fikk for første gang tillit på seniorlandslaget da uttaket til treningskampene mot Australia og Albania ble klart.

Ajers form kommer svært betimelig ettersom midtstopperplassen har vært et aldri så lite problem på seniorlandslaget de siste årene. Lagerbäck sier han ennå ikke kjenner Ajer personlig, men unggutten har fått gode skussmål av U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud.

Allerede fredag kan han debutere når Australia står på motsatt banehalvdel på Ullevaal stadion.

– Jeg har pratet mye med Smerud, og den absolutt største delen jeg har hørt er positiv. Han tør å gjøre ting på banen, og er kanskje til og med litt overaggressiv i Celtic iblant. Alt jeg har hørt er positivt av folk som kjenner ham. Men så er det opp til ham hvor god han vil bli, det handler om den indre drivkraften. Det er bra med selvtillit bare man ikke har for høye tanker om seg selv, sa den svenske landslagssjefen til NTB på mandagens pressekonferanse.

Ydmyk hovedperson

19 år gamle Ajer, som var Start-kaptein allerede som 16-åring, har tilrevet seg en fast plass i Celtic-laget. Nå har han muligheten til å imponere Lagerbäck på landslaget slik at han også tilriver seg fast midtstopperplass med flagget på brystet. I så fall kan det gå mot en svært lang landslagskarriere for den høyreiste unggutten.

Hovedpersonen selv var ydmyk da han møtte NTB i Sandvika mandag.

– Jeg håper å kunne være med her fremover, men det stilles skyhøye krav for det er Norges beste fotballspillere som er her, sa han og la til at han ennå ikke har fått tatt en ordentlig prat med Lagerbäck.

Førstereis

Ajer utpekte seg imidlertid tidlig som en ledertype, blant annet gjennom kapteinsrollen i Start. 19-åringen har også spilt seg varm i Celtic-trøya, men kommer ikke til å ta altfor stor plass de første dagene på landslagssamling.

– Det handler om å ta plass i en gruppe, men jeg vet jeg er 19 år og førstereis. Det har ikke stoppet meg før, men jeg vet det er et hierarki i alle fotballag. Det er mange her med mange kamper og som har sin rolle, og det er det bare å rette seg inn etter.

– Men du kommer ikke til å være stille?

– Nei, det er jeg aldri og det kommer jeg aldri til å være, avsluttet han med et smil.

(©NTB)