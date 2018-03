Kritikken hagler mot dansk serieformat etter Wikheim-scoring

NTB Sport

Med 1-2-tapet borte mot Midtjylland falt Sønderjyske ned til åttendeplass. Slik det danske serieformatet er utformet, gir det laget en enklere nedrykksgruppe i sluttspillet enn om det hadde blitt nummer sju.

Det var Gustav Wikheim som ble matchvinner for Midtjylland søndag. Det skjedde etter en kontring i det 89. minutt. I etterkant er det sådd tvil rundt om Sønderjyske-spillerne gjorde det de kunne for å stoppe nordmannen fra å score.

Den danske ligaforeningen hadde før siste runde i grunnserien bedt klubbene om ikke å kritisere systemet offentlig, men etter søndagens episode var det flere trenere som følte for å si hva de mente. FC København-trener Ståle Solbakken var en av dem.

– Det må aldri, aldri være slik at det skal lønne seg å spekulere i andre resultater enn å vinne, sa Solbakken.

– Drittsystem

Spesielt i Hobro er reaksjonen sterk. Pål Alexander Kirkevolds lag endte på sjuendeplass etter Sønderjyskes tap. Klubben kjempet til siste slutt om å bli en del av topp seks og ta del i sluttspillet om seriemesterskapet og europacupplassene. Nå går Hobro inn i en gruppe der det bare er fire poeng ned til duell om nedrykk.

– Det er et drittsystem. Det er frustrerende å vite at lagene som endte som nummer åtte og ni i grove trekk er reddet fra nedrykk. Sport skal jo ikke handle om å spekulere i om det er bedre å bli nummer åtte eller ni enn å ende på 7.-plass, sier Hobro-trener Thomas Thomasberg.

– Det er en katastrofe at laget som ble nummer ni kan være ti poeng over nedrykksplass, mens vi, som ble nummer sju, kun er fire poeng over, legger han til.

Hobro går inn i en nedrykkspulje sammen med AGF, Silkeborg og FC Helsingør. Laget topper med 32 poeng, men det er kun fire poeng ned til treer Silkeborg. De to lagene som ender sist i hver gruppe skal til slutt spille om å unngå nedrykk.

Måtte beklage

Sønderjyske topper på sin side puljen med OB, Lyngby og Randers. Der skiller det ti poeng mellom første- og tredjeplassen.

Under søndagens kamp la Sønderjyske ut følgende melding på Twitter da Wikheim scoret for Midtjylland: «Det er det minst irriterende målet i 89. minutt noensinne. Vi er tilbake i den gode nedrykksgruppen».

Den tweeten ble senere slettet, og Sønderjyske måtte beklage. Sportssjef Hans Jørgen Haysen avviser at laget slapp inn Wikheims scoring med vilje. En av Sønderjyskes profiler, Christian «Greko» Jakobsen, sa imidlertid dette etter kampen:

– Det er latterlig, og så mye mer er det ikke å si. Det sårer stoltheten, men man gjør det som er det beste for klubben.

Superligaen skal evaluere seg selv i mai. Det opplyste den danske ligaforeningen mandag.

– Vi har notert oss kommentarene om systemet. Det har hele tiden vært en del av avtalen at det skal evalueres av klubbene etter de to første sesongene, sier direktør Claus Thomsen.

Det omdiskuterte serieformatet ble innført foran forrige sesong.

