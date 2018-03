NTB Sport

Slevik var det første laget som ble klare for semifinale etter at de vant 3–0 i best av fem kamper mot Gjelleråsen.

Mandag slo Greåker følge, også det etter å ha vunnet tre strake kamper. mandag vant Greåker hele 15–5. De to foregående kampene vant Greåker med 6–3 og 1–11.

Mandag ble også kvartfinalekampen mellom Tunet og Sarpsborg spilt. Her vant Tunet 8-7, og det står nå 2–0 i kamper.

