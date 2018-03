Gabrielsen gir seg som Vipers-trener etter sesongen

NTB Sport

Det opplyser Vipers i en pressemelding mandag morgen.

Gabrielsen orienterte spillerne om beslutningen etter 36-30-seieren over Storhamar søndag. Vipers kjemper om seriegullet. Sørlendingene er ett poeng bak Larvik på tabelltoppen, men har én kamp mindre spilt.

Vipers sier klubben har forståelse og respekt for Gabrielsens valg om å gi seg. I pressemeldingen står det at han har vektlagt hensynet til familien. Han forlater trenertilværelsen for en jobb i det private næringsliv.

I romjula vant Vipers cupgullet under Gabrielsens ledelse. Det var klubbens aller første tittel.

