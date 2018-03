Gabrielsen gir seg som Vipers-trener

NTB Sport

– Det er flere årsaker til at jeg trekker meg. Den viktigste er familiære. Jeg har to barn og en fantastisk kone. Jeg ønsker å følge de mye mer opp. Du tenker ikke på de tingene der før du står i det, forklarte Gabrielsen under mandagens pressekonferanse, ifølge Fædrelandsvennen.

Gabrielsen orienterte spillerne om beslutningen etter 36-30-seieren over Storhamar søndag. Vipers kjemper om seriegullet. Sørlendingene er ett poeng bak Larvik på tabelltoppen, men har én kamp mindre spilt.

Dermed har Vipers gullskjebnen i egne hender. Kristiansand-klubben møter også Larvik hjemme i løpet av dens fire siste kamper.

Forstår

LHK står med 13 strake seriemesterskap, men den rekken kan bli brutt i løpet av den neste måneden.

Vipers sier klubben har forståelse og respekt for Gabrielsens valg om å gi seg. Etter sesongen forlater han trenertilværelsen for en jobb i det private næringsliv.

– Først tenkte jeg at vi skulle klare å overtale Kenneth. Men vi ble fort sjakk matt da han fortalte hvor sterkt han savnet barna. Jeg tenkte da at det må vi ha forståelse for. Vi startet ikke «operasjon overtalelse», sier Vipers daglig leder Terje Marcussen.¨

Brukt tid

Marcussen innrømmer at treneravgangen blir en utfordring for klubben. Tanken om å gi seg har Gabrielsen hatt en god stund.

– Jeg begynte å gruble på det da Terje begynte snakket om å forlenge avtalen. Den indre motivasjonen var på vei bort, så jeg har brukt ganske god tid på det her. Det begynte allerede på slutten av året i fjor, sa han mandag.

Vestfoldingen har vært trener i Vipers siden sommeren 2016. Han hadde egentlig ett år igjen av kontrakten.

I romjula vant Vipers cupgullet under Gabrielsens ledelse. Det var klubbens aller første tittel.

(©NTB)