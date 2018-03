Frisk slo tilbake mot Storhamar

NTB Sport

Det ble ikke det resultatet Storhamars Eirik Skadsdammen håpet på da han rundet 900 kamper for Storhamar mot Frisk Asker mandag. Etter spillerforlengelse var det Asker-laget som kunne gå ut av ishallen som vinnere.

Etter å ha startet kampen best tok Frisk Asker tok ledelsen etter sju minutters spill i Hamar mandag.

Asker-laget gikk rett i angrep etter at Storhamar hadde banket pucken i stolpen. Cato Coozza sendte pucken bak Storhamars keeper da han avsluttet angrepet. Før avslutningen hadde han danset seg forbi store deler av Hamar-laget og spilt vegg med Mats Aleksander Henriksen.

Sekunder senere smalt det i samme stolpe igjen, men 12 minutter ut i den første perioden satt den for hjemmelaget.

I overtallsspill tok Steffen Thoresen seg tid til både å dempe pucken og sette den inn i tomt bur etter at Victor Svensson og Jacob Berglund hadde snurret rundt med Asker-spillerne, sendt pucken til Mikael Zettergren som la inn til en ensom Thoresen foran mål.

Straffe

Annen periode hadde så vidt startet da Frisk Asker gikk opp i ledelse på ny, denne gang etter straffeslag. Garry Stanley Nunn fintet bort Oskar Östlund i Hamar-målet og satte enkelt inn 2-1. Storhamar fikk seg en ny baklengs 7.30 inn i perioden da Petter Kristiansen og Vinny Saponari kontret inn 3-1. Kristiansen fikk æren av å være sistemann på pucken.

Frisk Asker gikk til pause etter annen periode som det klart beste laget, men det var et langt friskere utgave av Storhamar kom ut til tredje og siste periode.

Før tre minutter var spilt av tredje periode sto det 2-3, og plutselig var spenningen tilbake i kampen. Frisk-keeper Nicklas Dahlberg måtte se pucken forsvinne bak i nettet etter at Larrivé tok seg av en retur.

Fortsatt spenning

Med sju minutter igjen på klokka var lagene plutselig like langt da Josh Nicholls satte inn utligningen etter at hjemmelaget hadde trykket på utligningen.

Etter tre perioder gikk kampen til spilleforlengelse etter at begge lag hadde hatt store sjanser til å avgjøre kampen i ordinær tid. Spilleforlengelsen varte ikke mer enn ett minutt og nitten sekunder. Da pirket en liggende Anders Bastiansen pucken over mållinjen liggende og fikk resten av Asker-laget over seg i feiringen av seieren.

Før kampen ledet Storhamar 2-0 i kamper, og kunne ta futten ut av semifinalen med seier. Men i stedet for 3-0 i kamper, står det nå 2-1 og det er full fyr i kampen om finalebillett som avgjøres i best av sju kamper.

Nest kamp spilles i Askerhallen førstkommende onsdag.

I den andre semifinalen leder Lillehammer 2-0 i kamper mot Sparta Sarpsborg. Den tredje kamper i det oppgjøret spilles tirsdag.

(©NTB)