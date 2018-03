Eckhoff gir seg som landslagstrener for skiskytter-jentene

NTB Sport

– Han føler at han har gjort sitt. Det er veldig mye reising i skiskyting og han har tre unger, sier Odd-Bjørn Hjelmeset til NRK.

Hjelmeset, som er idrettssjef i Norges Skiskytterforbund, sier han gjerne skulle sett at Eckhoff fortsatte i fire nye år, og legger til at Eckhoff har vært en stor kapasitet for norsk skiskyting.

De norske utøverne fikk beskjeden søndag. De forstår valget til 38-åringen.

– Alle utøverne synes Stian har gjort en fantastisk jobb, og at han er en bra mann. Men de skjønner at han ikke vil gå på fire nye år med den reisevirksomheten som vi setter krav til, sier idrettssjefen.

Jakten på Eckhoffs arvtaker er allerede i gang, og Hjelmeset sier de har flere navn på blokka.

– Vi håper dette går raskt og effektivt, sier han.

