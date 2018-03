Del Potro brøt Federers seiersrekke og tok Indian Wells-tittel

NTB Sport

29 år gamle Del Potro er den første argentineren som tar seieren i den prestisjefulle USA-turneringens 42 år lange historie.

Samtidig markerte del Potros seier det første nederlaget i 2018 for Roger Federer, som hadde vunnet 17 kamper i strekk i forkant av søndagens oppgjør.

Del Potro kunne ha avgjort kampen under tiebreak i andre sett ved stillingen 8-7. Han tapte imidlertid de tre etterfølgende poengene, noe som tvang kampen over i et tredje sett.

I det avgjørende settet fulgte spillerne hverandre inntil Federer brøt del Potros serve til 5-4. Dermed hadde sveitseren mulighet til å serve kampen hjem. Det så også ut til å lykkes, da Federer etter hvert slo til med to matchballer. Del Potro overlevde imidlertid begge to.

Heretter sikret argentineren seg en breakball på en feil fra Federer. Men den 36-årige verdenseneren svarte igjen, da han traff den sjetteseedede del Potro ved nettet. Nok en gang klarte sveitseren å få en matchball på en feil fra del Potro, og nok en gang lyktes det del Potro å komme seg ut av det da Federer sendte en ball ut av banen.

Tre matchballer

Del Potro utnyttet sin breakball og utlignet til 5-5, hvorpå begge spillerne holdt serven. I tiebreaket kom del Potro raskt foran med 6-1, godt hjulpet av to dobbeltfeil fra Federer. Argentineren skulle imidlertid bruke tre matchballer før seieren var i boks.

Det er første gang Del Potro vinner over Federer siden kvartfinalen i US Open i fjor. De to har møttes 25 ganger, og det står 18-7 i sveitserens favør.

Del Potro ankom Indian Wells etter å ha vunnet en ATP-turnering i Acapulco i Mexico. Han er dermed tilbake i topp ti på verdensrankingen, etter at han var nær ved å avslutte karrieren på grunn av en rekke operasjoner i hånden.

Osaka til topps

I kvinnenes finale møttes japanske Naomi Osaka og russiske Darja Kasatkina. Her slo 20 år gamle Osaka til med sin første WTA-tittel i karrieren med en solid seier på 6-3, 6-2.

Osaka er dermed den yngste vinneren i Indian Wells siden Ana Ivanovitsj, som vant for ti år siden. Japaneren tapte kun ett enkelt sett på sin vei mot trofeet, og brukte 70 minutter på å slå sin russiske motstander i finalen.

