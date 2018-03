Økt Moi-interesse etter kampene mot Manchester City

NTB Sport

Ryktene har svirret rundt 23-åringen etter en god sesong i Sveits. Både interessen og spekulasjonene tiltok i styrke etter kampene i mesterligaens åttedelsfinale mot Manchester City.

Spesielt i etterkant av bortekampen, der Elyounoussi tegnet seg på scoringslisten, meldte flere klubber sin interesse

– Det kom et par til og banket på dagen etterpå, men det har vært interesse gjennom hele sesongen. Ting skal uansett gå via klubben og de krever jo sitt de også, sier Elyounoussi til NTB og legger til at klubbene og ligaene det er snakk om er av større kaliber enn Basel og den sveitsiske toppdivisjonen.

Moi-formen er uansett godt nytt for Lars Lagerbäck som forbereder Norge på å møte Australia og Albania.

Røk ut

Elyounoussis lag var aldri i nærheten av å avansere til kvartfinalen. Manchester City la grunnlaget i Sveits med 4-0-seier, men Elyounoussi fikk vist fram noe av sitt repertoar i stortapet på hjemmebane.

I returoppgjøret i Manchester viste den norske landslagsspilleren seg for alvor fram og var med sin 1-1-scoring sterkt delaktig i at Basel vant 2–1.

Da økte også interessen fra andre klubber.

– Er det kommet noe fra klubber i England?

– Ja, det er jo det også. Akkurat nå er det ikke vits å spekulere i noe, men jeg vet det er fra de største ligaene.

Forsvinner til sommeren?

Han vil ikke snakke for mye om interessen fra storklubbene i Europa, og påpeker at han fortsatt er under kontrakt med Basel og at ting eventuell skal gå via den sveitsiske klubben.

Prestasjonene i mesterligaen har uansett sørget for at 23-åringen kan havne i en større klubb, kanskje allerede til sommeren.

Basel har ikke fått det til å stemme like bra i den sveitsiske superligaen denne sesongen. Annenplass og 16 poeng opp til Young Boys er fasit etter 24 serierunder. Elyounoussi sier han ikke tenker på rykter og et eventuelt klubbskifte før etter sesongen.

– Jeg vet jo at det er flere klubber som blir interessert jo bedre man presterer, men det er ikke noe jeg tenker på egentlig. Det er først etter sesongen jeg kan slå meg til ro og se om det skjer noe.

