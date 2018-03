Trippel norsk, men Stoch stakk av med Raw Air-trofeet

NTB Sport

For utilnærmelige Kamil Stoch kunne ikke Johansson gjøre noe med. Søre Ål-gutten knep 18,7 poeng i superfinalen i Vikersund, men manglet fortsatt 37 poeng i jakten på polakken.

– Det smaker godt, helt klart, strålte Johansson overfor NTB etter karrierens første seier i verdenscupen.

OL-helten avviste at nederlaget i sammendraget ødela noe som helst på dagen der han endelig gikk til topps i et verdenscuprenn.

– Det er absolutt ikke noe skår i gleden av at det glapp sammenlagt. Jeg tok inn mange poeng på Stoch, og har vist hopping og skiflyging på et kanonhøyt nivå, sa hopperen med den elegante barten.

– Hvordan skal du feire?

– Med å sove, svarte Johansson med et glis.

Han har slitt med forkjølelse og et vondt bein under Raw Air. Nå kan Vingnes-gutten, som ble heiet fram av mamma Helga og pappa Gorm i solskinnet, hvile ut et par dager før verdenscupfinalen i Planica.

Johansson hadde ingen problemer med å unne suverene Stoch seieren i den norske hoppturneringen.

Polsk hoppfest

Stoch på sin side følte han hoppet på hjemmebane i Raw Air. Tusenvis av hoppgale polakker har skapt en fantastisk ramme på sletta i renn etter renn.

– Støtten vi har her er helt fantastisk. Fansen gir oss vinger. Jeg bruker energien de gir til å hoppe langt i bakken, sa Stoch til NTB.

Det var nesten umulig å høre hva verdenscupvinneren sa, for i bakgrunnen runget «Kamil Stoch, Kamil Stoch» i det uendelige.

– Jeg har nådd et av mine store mål for sesongen. Det er en stor seier for meg og hele teamet, spesielt trenerne. De har skapt denne muligheten der jeg kan oppnå mer og mer. Jeg er svært glad for denne triumfen, sa Raw Air-vinneren.

God dag på jobben

For bare andre gang i historien knep Norge alle de tre plassene på seierspallen i et verdenscuprenn. Det hadde ikke skjedd siden Ole Bremseth vant foran Olav Hansson og Johan Sætre i Strbske Pleso 20. mars 1982.

– Det betyr mye. Jeg visste det ikke før dere (pressen) fortalte det, for det er alltid dere som har oversikt over slikt. Det er første gang det skjer for meg som trener, attpåtil på hjemmebane og i verdens største hoppbakke. Det blir ikke bedre. Min beste dag på jobb om du ser bort ifra mesterskap, strålte landslagssjef Alexander Stöckl.

Unngikk sur fjerdeplass

Andreas Stjernen ledet etter 1. omgang, men med 235 meter i finaleomgangen måtte trønderen se at Johansson hoppet forbi med 246 meter.

– Det er bra det ble «Ja, vi elsker» når jeg ikke klarte det. Det er ergerlig når du ligger foran etter 1. omgang, men jeg skal være fornøyd med annenplass i rennet og tredjeplass sammenlagt. Det er første gang jeg er på pallen individuelt i en stor turnering eller mesterskap. Det er deilig å slippe å bli nummer fire, sa Stjernen som så mange ganger tidligere har havnet akkurat utenfor pallen.

Tande sørget for norsk trippeltriumf på hjemmebane.

– Det er utrolig kult med helnorsk pall. Det er ekstra morsomt siden jeg også var med første gangen Robert var på pallen. Det er veldig deilig å stå på tredjeplass og likevel høre nasjonalsangen, sa Tande.

