Stjernen leder i Vikersund i Raw Air-avslutningen

NTB Sport

Dermed er det 39,3 poeng som skiller Stoch og toer Johansson i Raw Air-sammendraget før turneringens aller siste omgang.

Stjernen leder søndagens renn 2,4 poeng foran Johansson, mens Daniel-André Tande er nummer tre. Med andre ord fortsetter de norske hopperne å imponere i skiflyging.

Dagen før vant Norge lagkonkurransen med tidenes største seiersmargin.

Lengst

Med et svev på 239 meter inntok Stjernen tetposisjonen før finaleomgangen. Det er hittil dagens lengste hopp. Johansson landet på 232 meter, mens Tande greide 231,5.

Stoch er på sin side på 8.-plass. Polens store stjerne hoppet 223 meter.

Johann André Forfang er nummer elleve etter første omgang. Tromsø-hopperen gjorde et svev på 224 meter. Deretter følger Halvor Egner Granerud (212,5 meter) og Anders Fannemel (215) på 13.- og 14.-plass.

Marius Lindvik hoppet bare 178,5 meter og klarte ikke å ta seg videre til Raw Airs siste omgang. Han ble nummer 37.

Teknisk trøbbel

Ingen hoppere har vært i nærheten av å true verdensrekorden så langt i søndagens renn. I fjor satte Stefan Kraft bestenotering med 253,5 meter i Vikersundbakken.

Opprinnelig var det meningen at finaleomgangen i Raw Airs siste renn skulle hoppes etter sammenlagtstillingen i turneringen, men slik ble det ikke. Teknisk trøbbel satte en stopper for det. I stedet ble det gjort som vanlig, der rekkefølgen var basert på resultatene fra første omgang.

Landslagssjef Alexander Stöckl sa til NTB i romjula at han gledet seg over endringen i Raw Air-avslutningen. Han beskrev det som en «dramaturgi på sitt aller ypperste». Den spenningen ble han snytt for i år.

(©NTB)