Skarstein vurdere å kutte ut langrennssatsingen

Paralympics i Sør-Korea gikk ikke etter planen for Skarstein. Fall, 7.-plass og to 8.-plasser ble fasiten etter endt mesterskap for verdenscupvinneren sammenlagt.

– Vi må telle på knappene. Vi har gjort fryktelig mye jobb, og det krever mye å holde den satsingen gående, sier Skarstein til NRK.

Foran sesongens desiderte høydepunkt har hun fullført planen som ble lagt i forkant til punkt og prikke. Møysommelig trening, 26 dager i høyden og utvikling av en ny kjelke har vært noen av ingrediensene. Samboer og trener Martin Sletten har i tillegg hatt 40 dagers permisjon for å legge til rette for Paralympics-suksess. Likevel gikk det ikke etter planen i mesterskapet.

– Det skal være en evaluering etter sesongen. Vi får se hva som kommer ut av den. Nå har vi nesten vært et privatlag for å kunne kjøre satsingen som kreves, sier Skarstein.

Det er Tokyo-OL som er det store målet for roeren som ble kåret til Årets paralympiske utøver av Det internasjonale roforbundet (FISA) i 2017. På veien dit kan det være at langrennskarrieren blir lagt på is.

– Hvis det koster for mye energi, tid og krefter i forhold til det det gir, vil det ikke være et pluss med tanke på oppkjøringen mot Tokyo. Det er det som er det store spørsmålet nå, sier Skarstein.

