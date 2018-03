Ronaldo scoret fire i Reals 6-3-seier

NTB Sport

Portugiseren har dermed gjort hele 18 La Liga-mål etter årsskiftet, og 14 av dem har kommet de siste fire-fem ukene. Kontrasten til høstsesongen er voldsom. Da sløste Ronaldo vilt med sjanser og sto med kun fire nettkjenninger i den spanske toppdivisjonen.

Mot Girona kunne han juble for scoring allerede etter elleve minutter. Han ordnet 1-0 på en ball fra Toni Kroos. De katalanske gjestene utlignet ved Cristian Stuani etter en snau halvtime, men i annen omgang skulle Girona virkelig få pryl.

Ronaldo tok Real Madrid tilbake i føringen to minutter etter sidebytte. Han skulle også komme til å score målene som ga 4-1 og 6-3.

Lucas Vázquez var mannen som gjorde Reals tredje fulltreffer for kvelden. Stuani ble tomålsscorer da han reduserte for Girona i det 67. minutt.

50. hattrick

Også Gareth Bale ville være med på festen og la på til 5-2 mot slutten. Da var fortsatt ikke oppgjøret ferdigscoret. Juanpe sørget for nok en redusering, mens Ronaldo ville ha mer. Storstjernen avsluttet scoringsshowet ved å gjøre sitt fjerde mål på overtid.

Hattricket var for øvrig Ronaldos 50. for Real Madrid. Tittelforsvareren er 15 poeng bak Barcelona på tabelltoppen, men er bare fire poeng bak ligatoer og byrival Atlético Madrid.

Tidligere søndag fastsatte Lionel Messi sluttresultatet til 2-0 da Barcelona slo Athletic Bilbao. Det var hans 25. seriescoring på 28 kamper denne sesongen. Ronaldo er nærmest med sine 22 mål i kampen om å bli La Ligas toppscorer.

Paco Alcácer scoret Barcelonas første mål mot Athletic i det åttende minutt.

Tungt for Atlético

Trepoengeren gjør at katalanerne tar et steg nærmere seriegullet etter at tabelltoer Atlético Madrid gikk på en smell mot Villarreal.

Antoine Griezmann sendte Atlético i en oppskriftsmessig ledelse fra straffemerket etter 20 minutter, men Enes Ünal snudde kampen for Villarreal med to scoringer i det 82. og 90. minutt.

Etter 2-1-scoringen fikk også Atléticos Vitolo direkte rødt kort da han mistet hodet og knuffet med Nicola Sansone.

Messi og co. har elleve poeng ned til Atlético etter søndagens kamper.

Athletic Bilbao faller til 13.-plass på tabellen, men har 14 poeng ned til Las Palmas under nedrykksstreken.

Sevilla, som i midtuken slo ut Manchester United i mesterligaen, gikk på en smell med 1-2-tap for Leganés tidligere søndag. Sevillas Pablo Sarabia fikk to gule kort og ble utvist etter 84 minutter.

(©NTB)