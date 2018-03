Pedro stanget Chelsea til semifinale i FA-cupen

NTB Sport

Det ble et dramatisk oppgjør mellom de to siste sesongenes seriemestere da den fjerde og siste semifinalebilletten skulle deles ut.

Leicester tok grep om kampen fra start og skapte enkelt halvsjanser, men direkte farlig ble det ikke foran Willy Caballero i Chelseas mål. Da det så ut til å gå mot en målløs omgang, snappet Chelseas Willian ballen på egen 16-meter og satte fart.

Med perfekt presisjon spilte han Álvaro Morata gjennom, og plutselig var spanjolen alene med Kasper Schmeichel i Leicester-buret. Morata la ballen til side for den danske keeperen og kunne juble for sin første scoring på 13 kamper. Chelsea gikk til pause med 1-0-ledelse.

Presset på

I annen omgang presset Leicester på for scoring, og både Riyad Mahrez og Jamie Vardy hadde sine sjanser men fikk ikke uttelling før Mahrez fikk åpnet opp Chelseas forsvar etter 76. minutters spill.

Etter å ha kommet seg fri på høyrekanten la han innlegg til Vardy på første stolpe. Avslutningen ble blokkert, ballen havnet hos Vicente Iborra som forsøkte seg to ganger før ballen igjen havnet hos Vardy. Da måtte omsider Caballero kapitulere, og Leicester-spissen dunket inn utligningen fra halvannen meters hold.

Tross flere sjanser til begge lag gikk kampen til ekstraomganger.

Pedro avgjorde

Etter en rotete innledning i første ekstraomgang dukket plutselig innbytter Pedro opp og avgjorde kampen. Ngolo Kanté fikk rom til å sikte inn i feltet med et innlegg som Leicester-keeper Schmeichel burde ha plukket.

Men dansken timet innlegget feil, og innbytteren stanget inn ballen i det tomt bur. Det kan trygt kalles en keepertabbe.

Begge lag hadde store muligheter i ekstraomgangene, men det var bare Chelsea-manager Antonio Contes menn som traff nettmaskene.

Dermed røk siste mulighet for et trofé for Leicester, mens håpet fortsatt lever for Chelsea.

Etter kampen ble det klart at Chelsea møter Southampton på Wembley i semifinalen, mens Manchester United skal bryne seg på Tottenham.

Chelsea ble tidligere denne uken slått ut av mesterligaen, mens det er lenge siden de blåkledde ble hektet av i serien. Ligacupen var det Manchester City som vant, og dermed gjenstår FA-cupen som eneste mulighet for Contes menn.

