Pedersen serverte Lorentzen sammenlagtseieren i verdenscupen

NTB Sport

Sverre Lunde Pedersen gikk i det siste paret med russeren Denis Juskov. Det var nettopp Juskov som kunne ødelagt for Lorentzen sammenlagt i den totale verdenscupen. Tidligere på dagen hadde Lorentzen sikret seg seieren i 500-metercupen.

Lorentzen er første nordmann til å vinne både totalcupen og 500-metercupen.

– Det har vært en veldig bra helg fra start til slutt. Vi har fått to individuelle seirer ved Sverre og verdenscupen på 500 og totalt med Håvard, sa landslagssjef Sondre Skarli til NTB.

Best i hele sesongen

– Han (Håvard) gjorde det han måtte gjøre for å vinne cupene. Han har vært best i hele denne sesongen så dette var prikken over i-en, sa Skarli.

Lorentzen tok OL-gullet på 500 meter, selv på 1000 meter og ble sprintverdensmester. Denne sesongen har vært en eneste stor opptur.

Russeren Juskov ledet det meste av løpet, men på siste runde hadde Pedersen siste indre og slo til slutt parkameraten med tiden 1.45,47 mot 1.45,64.

Før det siste paret ledet den norske junioren Allan Dahl Johansson med 1.45,99. Det er første gang at Johansson tok en pallplassering i verdenscupen.

Juskov tok derimot tittelen i 1500-metercupen foran Pedersen.

Revansje for Pedersen

– Det var helt klart en revansje for Sverre som virkelig viste hvilket nivå han er på, sa Skarli.

Skarli hopper nå av skøytesirkuset og synes det både er trist og litt vemodig å gi seg.

– Selv om det både er trist og vemodig er jeg veldig stolt av det vi har skapt sammen, sa sørledningen som ennå ikke har avslørt hva han skal drive med framover.

Det er norsknederlenderen Bjarne Rykkje som tar over som norsk landslagstrener.

Sindre Henriksen og Håvard Bøkko hadde også kvalifisert seg for finalen på 1500 meter. Henriksen ble nummer seks med 1.47,46, mens Bøkko ble nummer sju med 1.47,51.

I kvinneklassen gikk Ida Njåtun inn til fjerdeplass med 1.58,16. Japanske Miho Takagi vant med 1.56,36. Hun gikk også til topps i 1500-metercupen. Her ble Njåtun nummer fem.