Northug går ikke Storlirennet likevel

Arrangøren bekreftet til Adresseavisen at Northug skulle stilte til start før løperne satte i gang kl. 11.00 søndag. 45 minutter senere kom kontrabeskjeden. Northug stilte ikke til start.

Petter Northug fikk en brutal smak på Birkebeinerrennet lørdag. Han havnet langt bak spurtvinneren Andreas Nygaard i debuten

– Jeg er glad for at Petter stiller i skirenn. Samtidig viser det at han har en lang vei å gå for det som kreves for å tilhøre toppen. Alt rundt Petter nå handler om han er motivert til å gjøre jobben som skal til for å komme til VM i Seefeld. Ethvert skirenn han går er et godt tegn, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland til NTB.

Kort etter målgang forsvant Northug i en bil uten å uttale seg til mediene om sin Birken-opplevelse.

Northug vant Storlirennet i 2017 og 2015.

