Larvik fortsatt på topp etter knepen seier

Vestfoldingene ledet med tre mål da det gjensto litt over seks minutter igjen, men Tertnes hadde ikke gitt opp. Bodil Sørheim utlignet til 28-28 for bergenserne da det sto 58.24 på lystavla.

Da øynet Tertnes muligheten for hjemmeseier, men et halvt minutt senere kom Tonje Berglie gjestene til unnsetning. Med sin avgjørende scoring sørget hun for at Larvik fortsatt er serieleder.

LHK har tre kamper igjen av seriespillet. Rett etter påske tar laget imot Oppsal, mens de to siste er borte mot Vipers og hjemme mot Storhamar. De to sistnevnte er nummer to og tre på tabellen.

Vant toppkampen

Vipers har én kamp til gode på Larvik. I midtuken ble sørlendingenes kamp mot Gjerpen utsatt som følge av sykdom. Store deler av Vipers-laget slet da med oppkast og diaré. Søndag vant Kristiansand-klubben 36-30 i hjemmemøtet med Storhamar.

Linn Jørum Sulland ble toppscorer for Vipers med ni mål.

Vipers' utsatte kamp mot Gjerpen er satt opp til å spilles 16. april. Det skjer etter storkampen mot Larvik. Med to seirer der skal det mye til før at det ikke blir seriegull på Sørlandet.

Storhamar er tre poeng bak tabelltoppen etter søndagens tap.

Viktig

Oppsal tok en svært viktig 26-19-seier hjemme mot Fredrikstad. Oslo-laget, som kjemper for å unngå nedrykk, ledet hele 19-5 til pause. Gjestene slapp til langt mer i annen omgang, men forspranget var for stort til at Oppsal kunne rote bort seieren.

Etter 19 kamper ligger Oppsal på niendeplass med 14 poeng. Det skiller fem poeng ned til Stabæk under nedrykksstreken. Stabæk slo jumbolaget Glassverket 29-26 søndag.

I de to siste kampene endte det med 25-20-seier for Byåsen borte mot Gjerpen og 28-27-seier for Molde hjemme mot Sola.

