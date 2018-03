Grøvdal med tredjeplass på halvmaraton i New York

NTB Sport

Det var Grøvdals første halvmaraton siden VM i København i 2014.

– Totalt sett er jeg veldig godt fornøyd med løpet, sa Grøvdal til friidrett.no.

Halvmaratonen ble en kald opplevelse for 27-åringen.

– Da vi startet kl. 07.20 var det tre kuldegrader og vind, sa hun.

Årets løp var i tillegg lagt i en ny trase, som var tøffere enn mange hadde trodd.

– Allerede etter fem kilometer skjønte jeg at dette ikke ville bli et raskt løp og at dette ville handle om plassering. Det var ingen fartsholdere, og ingen som ville ofre seg og ligge foran og ta vind og kulde. De neste fem kilometerne gikk litt i rykk og napp, sa Grøvdal.

Det var Buze Diriba fra Etiopia som spurtslo amerikanske Emilie Sisson i kampen om seieren. De to var 19 sekunder foran Grøvdal.

