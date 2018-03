Fire Icardi-mål holder liv i Inters mesterligadrøm

NTB Sport

Icardi var helt klart hovedarkitekten bak Inters storseier. Ikke bare kom han opp på 22 seriescoringer, to mindre enn Serie A-toppscorer Ciro Immobile, men resultatet gjorde også at Inter klatret til fjerdeplass på tabellen.

Inter innehar mesterligaplass med 55 poeng, mens Lazio på femteplass har to poeng mindre.

Selv om det meste handlet om Icardi søndag, var det Ivan Perisic som åpnet ballet. Kroaten headet kontrollert inn 1-0 etter 28 minutter.

Derfra og ut styrte Icardi showet. Først scoret han fra straffemerket etter en halvtime, før han ett minutt senere scoret et lekkert mål med hælen.

Et mål med høyrebeinet og et med venstre satte ytterligere to scoringer i Sampdoria-sekken.

Icardi scoret i det 30., 31., 44., og 51., og rundet 100 Serie A-mål. 25-åringen er den sjette yngste som runder 100 med sine 103 etter søndagens kamp.

