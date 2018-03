Bayern München tapte for første gang på fire måneder

NTB Sport

Ikke siden 25. november hadde Bayern München stått tomhendt igjen etter en fotballkamp. Den gang tapte sørtyskerne 1-2 borte mot Borussia Mönchengladbach.

Siden da har det blitt 17 seirer og en uavgjort i alle turneringer. Det lignet på en ny seier søndag da Sandro Wagner sendte Bayern i ledelsen etter tolv minutter.

Men Leipzig kjempet seg tilbake i kampen. Liverpool-klare Naby Keita utlignet til 1-1 etter 37 minutter, mens Timo Werner ble matchvinner ti minutter ut i annen omgang.

Batshuayi ble matchvinner

Bayern München startet med et reservepreget mannskap, og byttet innpå toppscorer Robert Lewandowski og Franck Ribéry i avslutningen. Gjestene klarte likevel ikke å presse fram en utligning.

Tross nederlaget leder Bayern München fortsatt ligaen med 17 poeng ned til Schalke på annenplassen.

Michy Batshuayi ble matchvinner da Borussia Dortmund vant 1-0 hjemme mot Iver Fossums Hannover. Batshuayi, som er på lån fra Chelsea, brukte utsiden av foten da han midt i første omgang sørget for at Dortmund tok alle poengene.

Belgieren traff stolpen allerede før minuttet var spilt, men fant nettmaskene da han med ryggen mot mål sendte Andre Schürrles innlegg over Hannovers keeper og i nettet.

Opptur

Målet var Batshuayis nummer sju i serien for Dortmund etter at han for det meste slet benken for Chelsea tidligere i sesongen.

Dortmund trengte en opptur etter at Salzburg slo ut de gul- og svartkledde i europaligaen. Med tre poeng lørdag skiller det kun ett poeng opp til Schalke, som innehar andreplassen i den tyske toppdivisjonen, men det skiller 18 poeng opp til den suverene serielederen Bayern München.

Iver Fossum kom inn for Hannover da det gjensto tolv minutter. Hannover ligger på 13.-plass i ligaen med 30 poeng. Laget er fem poeng over nedrykksstreken.

Den siste kampen i tysk Bundesliga søndag endte med 2-0-seier til Köln over Bayer Leverkusen.

(©NTB)