Batshuayi senket Fossum og Hannover

Batshuayi, som er på lån fra Chelsea, brukte utsiden av foten da han midt i første omgang sørget for at Dortmund tok alle poengene i hjemmemøtet med Fossums klubb.

Belgieren traff stolpen allerede før minuttet var spilt, men fant nettmaskene da han med ryggen mot mål sendte Andre Schürrles innlegg over Hannovers keeper og i nettet.

Målet var Batshuayis nummer sju i serien for Dortmund etter at han for det meste slet benken for Chelsea tidligere i sesongen.

Dortmund trengte en opptur etter at Salzburg slo ut de gul- og svartkledde i europaligaen. Med tre poeng lørdag skiller det kun ett poeng opp til Schalke, som innehar andreplassen i den tyske toppdivisjonen, men det skiller 18 poeng opp til den suverene serielederen Bayern München.

Iver Fossum kom inn for Hannover da det gjensto tolv minutter. Hannover ligger på 13.-plass i ligaen med 30 poeng. Laget er fem poeng over nedrykksstreken.

