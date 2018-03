Balotelli-skyts ble slått ned av Alves og PSG

NTB Sport

Balotelli smalt til i forkant av oppgjøret da han uttalte seg om PSGs mesterliga-exit mot Real Madrid.

– Det er alltid skammelig å se et storlag som PSG gå ut av mesterligaen, men Real Madrid var bedre. Penger lar deg kjøpe spillere, men ikke et lag, sa Balotelli til fransk TV.

Balotelli er ventet å forlate Nice etter sesongen, men spilte fra start da serieleder PSG kom på besøk søndag.

Allan Saint-Maximin ordnet en populær hjemmeledelse etter 17 minutter på den franske rivieraen, men Ángel Di Maria utlignet allerede fire minutter senere.

PSG slet med å komme opp med en måte å score det avgjørende målet på, men da Dani Alves plutselig steg fram som luftens baron kom seiersmålet likevel.

Alves headet inn sitt første mål for sesongen med åtte minutter igjen å spille, og sørget for at PSG tok nok et steg nærmere seriegullet i Frankrike.

Hovedstadslaget har hele 17 poeng ned til tabelltoer Monaco. Laget fra fyrstedømmet har én kamp mindre spilt.

Balotelli spilte hele kampen uten å komme i poengprotokollen. Nice falt til 8.-plass på tabellen.

