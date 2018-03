Tårevåt Olsbu følte hun sviktet

NTB Sport

Froland-jenta var langt nede etter å ha vært ute i strafferunden som Norges ankerkvinne på verdenscupstafetten på hjemmebane lørdag. Olsbu gikk til slutt inn til fjerdeplass og følte hun hadde sviktet lagvenninnene.

– Ja, jeg gjør selvfølgelig det. De andre leverte, og jeg gikk ut på fjerdeplass. Vi hadde veldig gode muligheter i dag, og på en normal dag ville jeg vært med i pallkampen. Det er ikke sikkert det hadde gått, men jeg ville i hvert fall vært fryktelig mye nærmere, sa Olsbu til NTB.

Etter målgang rant tårene hos sølvvinneren på OL-sprinten.

– Det er for dårlig med strafferunde på stafett. Det skal ikke skje, sa 27-åringen og forklarte videre det som skjedde på liggende skyting slik:

– Jeg kom inn og syntes det var en bitte liten trekk. Da skrudde jeg to knepp. Så bommet jeg, og da blir man veldig usikker. Da stilte jeg tilbake til null og satset på at det ville holde, men det gjorde det ikke.

Uten flyt

På torsdagens sprint bommet hun tre ganger og fikk mulighetene ødelagt tidlig.

– Skyting er veldig lett når ting flyter, og så er det fryktelig vanskelig når man ikke er i flytsonen. Akkurat nå er jeg veldig i flytsonen på stående, og da er det så enkelt. På liggende er jeg veldig langt unna, fastslo Olsbu.

Nå skal det jobbes for å bli kvitt utryggheten hun i øyeblikket føler rundt den liggende skytingen.

– Skyting er fryktelig mentalt, og når det butter for meg, er det ofte på liggende at det gjør det. Jeg håper bare jeg klarer å snu det, sa Olsbu.

Til å hjelpe seg med snuoperasjonen har hun spesielt to viktige personer i kretsen rundt seg.

– Jeg tror jeg må starte litt med den mentale treneren min Britt Tajet Foxell. Hun blir viktig. Britt har troen på meg, og jeg håper hun kan overføre litt av det til meg, sa Olsbu og la til:

– I tillegg er det samboeren min, som dessverre ikke er her, men på IBU-cup i Russland. Jeg må nok ta en telefon til han og høre om han har noe fornuftig å si.

Gleder seg til Tjumen

Søndag kommer første mulighet til å vise bedre takter på liggende skyting. Olsbu starter samtidig langt bak på jaktstarten i Kollen etter den tunge sprinten, men en god opplevelse vil samtidig være et viktig skritt på veien.

Froland-jenta tror resepten blir å ikke tenke for komplisert.

– Akkurat nå kunne jeg sikkert dra fram hundre ting jeg kunne blitt bedre på, men jeg tror hemmeligheten for meg nå er å gjøre ting enkelt. Jeg må fokusere på det jeg kan gjøre noe med, sa Olsbu.

Neste helgs verdenscupavslutning i Russland kan hun nesten ikke vente med å komme i gang med.

– Jeg har kjempelyst til å reise dit. Det er trist at sesongen snart er over, og jeg har ikke lyst til å avslutte på denne måten. Jeg har lyst til å snu dette her, sa Olsbu.

Frankrike vant lørdagens verdenscupstafett i Holmenkollen.

(©NTB)