Storhamar fortsatte seiersrekken mot Frisk Asker

Frisk Asker fikk en pangstart, men ble til slutt herjet med av Storhamar i den første kampen i NM-semifinalen torsdag. Kodie Curran scoret hattrick da seriemesteren vant 6-1.

I første oppgjør startet Frisk Asker best, men så var ikke tilfelle i kamp nummer to. Etter en målløs første periode sørget Jacob Berglund og Steffen Thoresen for at bortelaget ledet 2-0 før tredje periode. Thoresens mål kom i overtall.

Frisk Askers gullhjelm, Vinny Saponari, skapte fornyet håp med sin 1-2-scoring to minutter ut i siste periode, men bortelaget red av stormen til tross for flere stolpetreff fra Frisk.

– Det var tøft. Vi spilte en bra kamp, og skapte nok sjanser til å vinne, men den gikk ikke inn dessverre, sa Saponari til TV 2 etter kampen.

– Vi kommer ut i tredje periode med 2-0, også får vi en tidlig i baken. Vi er passive i tredje periode, men vi klarer heldigvis å redde det unna. Det er deilig å dra i land det her, sa Storhamars Lars Erik Hesbråten til TV 2.

Jakter første tittel siden 2008

Storhamar er dermed fortsatt ubeseiret i NM-sluttspillet. Hamarsingene gjennomførte en perfekt kvartfinaleserie mot Lørenskog med fire strake seirer.

Storhamar vant seriespillet overlegent. Nå jakter hedmarkingene sin første NM-tittel siden 2008.

Frisk Asker tok seg av Stavanger Oilers i kvartfinalen i en reprise av forrige sesongs finaleserie, men må ta et kraftig steg opp for å snu trenden mot Storhamar.

Lillehammer og Sparta Sarpsborg møtes i den andre semifinalen søndag. Lillehammer tok første stikk med 3-2-seier etter forlengning fredag.

