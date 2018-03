Riessle i solid ledelse i Klingenthal

NTB Sport

Riessle som vant det siste rennet i Granåsen onsdag landet på 139,5 meter, og han går ut 21 sekunder foran verdenscuplederen japanske Akito Watabe. Finske Eero Hirvonen er nummer tre og går ut 25 sekunder bak tyskeren som aldri tidligere har vært best etter hoppdelen.

Schmid landet på 135 meter, men er nesten minuttet bak Riessle fra start i langrennet.

Ellers var det langt mellom de norske utøverne. Jørgen Graabak ble nummer med 134,5 meter, men går ut 1.11 minutter. Espen Andersen havnet på plassen bak og er sekundet bak.

Jarl Magnus Riiber leverte for han et dårlig hopp med 129,5 meter. Han starter 1.30 minutt bak i langrennet over 10 kilometer senere lørdag.

(©NTB)