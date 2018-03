Northug avhengt i Birken, Nygaard og Kowalczyk vant 

NTB Sport

Kort etter målgang forsvant Northug i en bil uten å uttale seg til mediene om sin Birken-opplevelse.

Justyna Kowalczyk (Polen) vant kvinneklassen akkurat som i fjor. Hun var helt enerådende med tiden 3.06.10 lørdag.

Nygaard slo Tord Asle Gjerdalen svært lett i spurten. Anders Aukland ble nummer tre. De to beste gikk alene sammen i tet en lang periode mot slutten av løpet. Nygaard vant nylig Vasaloppet. Han er en av ganske få som har sikret seg seieren i de to løpene samme sesong.

– Det gikk utrolig lett. Jeg tror det var min beste dag som skiløper noensinne. Skiene var ekstremt gode, sa Nygaard til NRK.

Tøft

Northug deltok i sin første Birken. Han kom som en overraskende påmelding for arrangøren fredag formiddag.

Med vel to mil igjen til mål lå Northug over elleve minutter bak teten. Trønderen har hatt to svært dårlige sesonger. Lørdag ble han nummer 97 og slått med vel 24 minutter av Nygaard, men han fikk en skikkelig gjennomkjøring.

Rennet startet i svært kaldt vær på Rena. Det var en tøff dag på jobben for langløperne som gikk under blå himmel fra start til mål.

Vinnertiden for gutta ble 2.33.13,7.

De fem foregående Birken-utgavene:

2016: Jon Kristian Dahl

2015: Petter Eliassen

2014: Avlyst

2013: A. Aukland

2012: A. Aukland

(©NTB)