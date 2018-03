Norges pallplass glapp da Olsbu bommet

NTB Sport

De norske jentene kjempet i toppen inn på den siste etappen, men der fikk Olsbu problemer. Froland-jenta har slitt på liggende skyting i vinter, og på hjemmebane gjentok historien seg.

– Jeg ødelegger for laget på liggende igjen. Det er kjedelig, sa Olsbu til NRK.

På sprinten torsdag skjøt hun tre bom, og lørdag måtte hun ut i strafferunden etter å ha skrudd fortvilt underveis i serien i håp om å treffe bedre.

På stående ble det fem blanke treff, men palltoget var allerede gått for Norge. Olsbu gikk inn til fjerdeplass, en tangering av Norges beste stafettplassering denne vinteren.

Tyskland ble nummer to, mens Italia tok tredjeplassen.

På etterskudd fra start

Synnøve Solemdal innledet stafetten for Norge. Tingvoll-jenta måtte ha et ekstraskudd på liggende skyting og ytterligere to på stående. Dermed gikk Tiril Eckhoff ut drøye 37 sekunder bak teten på sin andre etappe.

– Jeg synes det var litt for dårlig. Jeg burde klare bedre enn to ekstraskudd på stående, men det var dette jeg hadde å gi i dag, sa Solemdal til NRK.

Eckhoff måtte i likhet med Solemdal ta i bruk et ekstraskudd på liggende og to på stående. Bronsevinneren fra fellesstarten i OL gikk imidlertid en god sisterunde og vekslet som lag nummer tre. Opp til Italia i suveren ledelse skilte det 34,3 sekunder.

– Det var hardt, men jeg er veldig fornøyd med at jeg fikk ned fem blinker på stående. Det var gøy å kjempe på slutten, og jeg følte jeg hadde spart litt krefter på de første rundene, sa Eckhoff.

På tredje etappe skjøt Ingrid Landmark Tandrevold en strålende liggende serie. Ett ekstraskudd på stående var også mer enn godkjent av den relativt umeritterte 21-åringen.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg gikk ut likt med Preuss (Tyskland), og var litt nervøs fordi jeg føler hun har større langrennskapasitet enn meg, sa Tandrevold.

Berg-og-dalbane

De norske stafettprestasjonene på kvinnesiden har variert kraftig i verdenscupen denne sesongen. Den første stafetten i Hochfilzen endte med en svært beskjeden 13.-plass, før det ble tiendeplass da verdenscupsirkuset forflyttet til seg til Oberhof rett etter nyttår.

I Ruhpolding gikk så Marte Olsbu Norge inn til en fjerdeplass, og i OL i Pyeongchang ble det blåkopi av det resultatet. I begge de to sistnevnte stafettene besto også laget av Solemdal, Tandrevold, Eckhoff og Olsbu.

I nasjonscupen er Norge på sjetteplass på kvinnesiden. Det er maken til fasiten fra forrige sesong. Sist Norge endte høyere på rankingen var i 2014/15-sesongen. Da tok de norske jentene krystallkula for tredje sesongen på rad.

