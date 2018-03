Mot thrilleravslutning mellom Østberg og Weng

NTB Sport

107 poeng skiller i Wengs favør foran søndagens jaktstart og siste del av minitouren i Falun skal avgjøres.

Østberg er på 2.-plass i sammendraget i minitouren med Weng på 21.-plass halvannet minutt bak etter lørdagens klassiske fellesstart.

Der endte Østberg på 3.-plass bak Krista Pärmäkoski og Marit Bjørgen, mens Weng ble nummer 22.

Mens Wengs formkurve peker rett ned, peker formpilen motsatt vei for Østberg.

Weng kom superraskt til pressesonen og hadde det travelt.

– Det er ett renn igjen, og det blir deilig.

– Hva tenker du om sjansene til å vinne verdenscupen sammenlagt?

– Vi får nå se. Det kan bli tøft, og det blir som det blir. Når det går så tøft i klassisk blir det tung. Jeg klarte ikke å roe meg ned i feltet, og jeg synes det var vanskelig å stå bakerst, sa Weng om duellen.

Østberg tviler

Marit Bjørgen mener at Østberg er favoritten til å stikke av med verdenscupkula basert på formen de to har vist den siste tiden.

Østberg selv vil ikke forskuttere noe som helst.

– Over 100 poeng er fortsatt mye. Jeg er først og fremst veldig godt fornøyd med løpet i dag. Det er godt å kjenne på at jeg er nummer tre. Marit hadde vel fortjent å vinne etter å ha dratt så mye. Det var først i mixedsonen at jeg skjønte hvordan det sto til. Jeg skjønner at jeg nærmer meg. 100 poeng er fortsatt mye, og det går nok dessverre ikke, men jeg skal gjøre alt jeg kan, sa Østberg.

– Bjørgen tror på deg?

– Nei, det vet jeg ikke. Dere pusher henne sikkert til å si det. Heidi er god til å ta seg sammen og går rundt med den gule ledertrøya i verdenscupen. Det viser at hun har vært sterk gjennom hele sesongen. Hun tar nok den til slutt, og det blir en fin opptur for henne.

– Det er ingen tvil om at det er du som er i best form av dere to nå?

– Jeg er enig i at det er jeg som er i best form nå slik vi har gått i det siste. Men om jeg klarer 2.-plassen sammenlagt og med pallplass i dag, så blir det uansett en god avslutning på sesongen. Jeg er veldig happy uansett, sa Østberg.

God stemning

Østberg og Weng er vant til å kjempe for hverandre, og ifølge lagvenninnene og landslagstrener Roar Hjelmeset vil ikke duellen påvirke stemningen i troppen.

– Dette kan bli spennende helt fram til målstreken. Det er selvsagt ikke så kult for Heidi, men for sammendraget i verdenscupen er spenningen absolutt der. Den beste kommer nok til å vinne til slutt, sa Ragnhild Haga.

Heidi Weng ble syk i forkant av tremila i Holmenkollen, men valgte å gå likevel. Weng har ikke virket i slag den siste tiden, og det har hun heller ikke lagt skjul på.

– Vi har ikke trøstet så mye, men vi prøver heller å si positive ord enn negative ting. Det er ofte en litt ond sirkel når du merker at du ikke er helt i slag og det står noe på spill. Da begynner man kanskje å tenke litt for mye. Jeg kjenner meg igjen. Det er vanskelig det der. Stemningen på hotellet blir nok ganske vanlig. Ingvild er snill med Heidi uansett etter dagen i morgen også.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen tror på en spennende duell.

– Hvem vet? Det er 107 poeng. På en måte er det mye, og på en annen måte er det lite. Det blir nok en spennende fight i morgen ja. For å si det enkelt snakker dere mer om dette enn vi gjør. Jeg må si at både Heidi og Ingvild er i godt humør. Jeg synes ikke at noen av dem er veldig preget, sa Jacobsen.

