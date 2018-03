Lillestrøm og Sarpsborg delte poengene etter keepertabber

NTB Sport

– Jeg er fornøyd med å ta med ett poeng fra Åråsen, det er et rettferdig resultat og jeg tror begge lag er fornøyde med det, sa Sarpsborg 08-trener Geir Bakke til Eurosport etter kampen.

Da hadde han sett sitt lag score to ganger etter keepertabber fra LSK-keeper Marko Maric.

Det var Lillestrøm som kom best i gang hjemme mot Østfold-laget. Kristoffer Ødemarksbakken satte inn 1–0 til hjemmelaget etter et drøyt kvarter, da han lurte ballen forbi Sarpsborgs keeper Aslak Falch fra skrått hold alene med keeper.

Det var 22-åringens første kamp fra start i Eliteserien etter overgangen fra Ullensaker Kisa før sesongen.

Drøye kvarteret senere sørget Sarpsborgs leiesoldat Joonas Tamm for balanse i regnskapet. Tamm, som er på lån fra Flora Tallinn ut sesongen, stanget inn utligningen etter et frispark fra Harmeet Singh. LSK-keeper Marko Maric nølte akkurat så lenge at den estiske stopperkjempen kom først på ballen og headet den i det tomme buret. Det var tabbe nummer en fra Maric.

Snudde kampen

Lagene gikk til pause på stillingen 1-1 i en ikke alt for velspilt kamp, og kanskje var det banemannskapet til Lillestrøm som hadde stått for den beste prestasjonen, for matta på Åråsen var imponerende grønn og fin i kulda.

Ti minutter etter pause hadde Østfold-laget snudd kampen, og det med god hjelp fra LSK-keeper Maric.

Ronnie Schwartz satte ballen i åpent mål etter en kjempetabbe av Lillestrøm-keeperen. Ballen ble slått inn i feltet, men da Maric skulle fange ballen spratt den ut fra keeperens kropp, inn i en LSK-forsvarer og tilbake foran føttene til Schwartz. Dansken jublet mens LSK-spillerne så fortvilet på hverandre.

– Han er involvert i de to målene jeg synes han skal rydde opp i. Det er for enkelt. Det er keepertabber, men han er tøff som går ut i boksen etterpå. Det betyr at han er modig og ikke bryr seg så mye om de to tabbene, sa LSK-trener Arne Erlandsen til Eurosport.

Satte fyr på LSK

Med drøye 20 minutter igjen å spille satte LSK-trener Arne Erlandsen inn Aleksander Melgalvis. Midtbanespilleren satte fyr på Lillestrøm og fire minutter etter hadde han kriget inn 2-2.

Før dommer Rohit Saggi godkjente scoringen måtte han ta en prat med assistentdommeren.

Bare minutter senere satte Melgalvis ballen i stolpen, og LSK ble etter hvert det førende laget. Men da Saggi blåste av kampen fire minutter på overtid var det klart at lagene delte poengene.

Sarpsborg 08 står med fire poeng etter to kamper. Østfold-laget åpnet sesongen med 1-0-seier hjemme mot Rosenborg. Lillestrøm, som startet med 1-3-tap borte mot Bodø Glimt, fikk dermed sesongens første poeng.

Neste runde tar Lillestrøm turen til Kristiansund, mens Sarpsborg tar imot VIF hjemme. Senere lørdag tar Rosenborg imot Kristiansund på Lerkendal, mens resterende kamper spilles søndag.

