Johansson fikk bekreftelsen han trengte før Raw Air-finalen

NTB Sport

Søre Ål-hopperen tok innpå hele 33,4 poeng i lørdagens lagkonkurranse i Vikersundbakken. Alt avgjøres søndag kveld. Stoch leder med 55,7 poeng før de to siste svevene i verdens største skiflygingsbakke.

– Kamil leder med mange poeng fortsatt. Mye skal klaffe i min favør, men jeg viser definitivt at jeg kan hamle opp med ham på mine beste dager. Dette gir selvtillit, sier Johansson til NTB.

– Det er utrolig deilig, for å være ærlig. Jeg fikk bekreftelsen jeg trengte. Jeg har hatt troen på at jeg kan ta inn mange poeng på Stoch, og da er det ekstra deilig å kunne vise det, fortsetter OL-helten.

Johansson landet på pene 232 og 240,5 meter i en ellers noe lengdetam lagkonkurranse der Norge fullstendig banket konkurrentene. Alexander Stöckls gutter hadde vunnet før Johansson satte utfor i konkurransens siste svev.

Stoch på sin side var med å hjelpe Polen til annenpass i kulda. Raw Air-lederen tapte imidlertid mange poeng etter 206 meter i 1. omgang og 234 meter finaleomgangen.

– Jeg tenker ikke på morgendagen. Jeg skal gjøre mitt beste og fly så langt jeg kan, så får vi se. Jeg håper på rettferdige forhold, så tilfeldighetene ikke avgjør, sier Stoch.

Kasai-tips

Etter lagkonkurransen uttalte den japanske hopplegenden Noriaki Kasai til NTB at han så for seg at tre mann kunne sette verdensrekord i søndagens Raw Air-finale: Stoch, Johansson og Stjernen.

– Det er veldig hyggelig å høre, men jeg konsentrerer meg om det tekniske, ikke om resultater og lengder, sier Stoch.

Johansson derimot smiler bredt i barten når han får høre hva Kasai spår.

– Jeg er enig, men det er mye som skal klaffe.

Landslagssjef Stöckl sier det slik:

– Det er de tre Kasai nevner som kan sette verdensrekord. De hopper i en egen klasse. Jeg tror ikke det er noen fare for at noen av dem hopper for langt og faller fra en seier.

– Tok Johansson inn nok poeng?

– Det blir tøft, men det er fortsatt mulig, svarer Stöckl.

Tamt renn

Østerrikeren var litt oppgitt etter en lagkonkurranse der mange av hopperne landet langt oppi Vikersundbakken og kjørte lenger på ski enn de hoppet.

– Juryen var veldig forsiktig med farten. Det kjørte en fart lavere enn det som er mulig. Gjør du ikke et godt skihopp, lander du fort. Da blir det plutselig 100 meter i avstand.

– Var de feige?

– Jeg vil ikke si feige. De har et stort ansvar. Profilen i unnarennet er bygget om, og de må ta det steg for steg. Jeg håper og tror imidlertid at de er mer offensive i morgen.

Norge smadret toer Polen med 265,6 poeng.

– En vanvittig prestasjon. Gutta eier Vikersundbakken, sier Stöckl.

(©NTB)