Hirscher med ny seier, best i Åre-storslalåm foran Kristoffersen

Hirscher ledet klart etter 1.-omgangen. Han har dominert fullstendig gjennom hele sesongen. Østerrikeren satte punktum med stil i Sverige og tok sin 13. seier denne sesongen. Kun Ingemar Stenmark i (1978–79) og Østerrikes Hermann Maier (2000–01) har klart det samme.

Kristoffersen lå på tredjeplass etter den første omgangen. Til slutt var han 23/100 bak Hirscher. Det ga nordmannen den sjette andreplassen i øvelsen denne vinteren.

– For en storslalåmsesong for Hirscher. Jeg skal være «happy» med å bli nummer to, men jeg synes selv jeg har hatt en sykt god sesong i storslalåm, egentlig, sier Kristoffersen ti NRK etter løpet.

Lørdag ble Victor Muffat-Jeandet (Frankrike) nummer tre, 26/100 bak vinneren.

– Jeg har tatt store skritt i storslalåm, og jeg begynner å nærme meg Hirscher, men det er ikke lett når han kjører som han gjør, sier Kristoffersen.

Han fikk se sin store konkurrent få utdelt storslalåmkula i målområdet.

Leif Kristian Nestvold-Haugen endte på 12.-plassen. Han kom ikke opp på sitt beste i finaleomgangen og falt nedover på resultatlisten.

Kjetil Jansrud kjørte ut i førsteomgangen.

