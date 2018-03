Bjørgen mener Østberg er favoritt

NTB Sport

Bjørgen tapte spurten mot Krista Pärmäkoski under lørdagens klassiske fellesstart. Søndag går hun ut 36 sekunder foran Østberg i jaktstarten som avgjør minitouren.

Men det spørs om ikke det knytter seg størst spenning til hvem som vinner verdenscupen sammenlagt.

Der skiller det 107 poeng i Heidi Wengs favør foran årets aller siste verdenscuprenn. Totalt er det 250 poeng å kjempe om. Det er 200 poeng for seier og 50 poeng for beste etappetid.

Løpet er ikke kjørt.

– Formmessig er helt klart Ingvild favoritten. Ingvild må bare levere et godt løp i morgen. Vi kan stå her å regne hit og dit, men det skal gås likevel, og hun må uansett ha fokus på å gjøre et godt løp. Så får vi se. Heidi går i et tog bakfra og har alle muligheter til også å gjøre et godt løp.

Bjørgen føler med Weng som ikke har vært i spesielt godt slag den siste tiden.

– Heidi har slitt med sykdom. Hun ble syk før tremila i Kollen og gikk den. Det var kanskje et valg hun gjorde med tanke på cupen. Hun er ikke i sin beste form, men hun biter tennene sammen. Jeg tipper at hun tar ut det aller siste søndag, og hun har en bra ledelse, sier Bjørgen om duellen.

Bjørgen var fornøyd med sin egen innsats lørdag.

– Jeg synes at det var bra, og jeg er veldig fornøyd. Jeg gikk i front i 6,5 kilometer, og det var bare de siste 10 meterne som var for dårlige. Jeg synes egentlig at jeg gjorde et bra oppløp, men Pärmäkoski var bare bedre.

