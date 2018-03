Aukland: – Lang vei tilbake til toppen for Northug

NTB Sport

– Jeg er glad for at Petter stiller i skirenn. Samtidig viser det at han har en lang vei å gå for det som kreves for å tilhøre toppen. Alt rundt Petter nå handler om han er motivert til å gjøre jobben som skal til for å komme til VM i Seefeld. Ethvert skirenn han går er et godt tegn, sa Aukland til NTB.

NRK-eksperten og lillebroren til Anders Aukland fulgte årets Birkebeinerrenn på mobilen sin mens han forberedte seg til å kommentere verdenscuprennet i Falun senere lørdag.

Northug ble nummer 97 i Birken og var vel 24 minutter bak vinneren.

