Telemark: «Bare» tredjeplass for Løken

NTB Sport

Nordmannen har vært i forrykende form under vinterens nest siste verdenscupstevne i telemark, med seier i sprint onsdag og parallellsprint torsdag.

Fredag imponerte han igjen, men i semifinalen måtte han se seg slått av sveitseren Bastien Dayer. Han slo tilbake med seier over Philippe Lau i kampen om 3.-plass og greide iallfall hattrick i pallplasseringer.

– Jeg gjorde noen feil som jeg ikke har råd til når det er så jevnt som det er i dag, fastslo Løken etter rennet.

Han sa seg uansett fornøyd med konkurransene på hjemmebane.

Fornøyd likevel

– Alt i alt har det vært noen fantastiske renn for meg her oppe, og at jeg klarte å komme meg på pallen i dag er jeg veldig fornøyd med, sa han.

Løken slo i tur og orden ut Adrien Etievent, Amund Møster Haugen og Stefan Matter før han møtte sin overmann i semifinalen og ble slått med 1,17 sekund. Jure Ales fra Slovenia slo Dayer i finalen.

Ådne Kristenstuen og Sivert Hole ble i likhet med nevnte Haugen slått ut i åttedelsfinalen.

Kjølseth på fjerde

Også i kvinneklassen ble fredagen en liten nedtur for Norges beste utøver. Guro Helde Kjølseth kom på pallen både onsdag (3.-plass) og torsdag (2.-plass), men ambisjonen om å ta nok et steg oppover ble ikke innfridd. Hun endte som nummer fire.

Kjølseth slo Chloe Blyth og Martina Wyss i de første utslagsrundene, men tapte semifinalen mot Johanna Holzmann, som dagen før slo henne i finalen. I kampen om 3.-plass mot Jasmin Taylor falt hun.

Holzmann vant parallellsprinten for annen dag på rad.

