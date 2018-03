Rojo forlenget med Manchester United

NTB Sport

Det bekrefter Manchester-klubben på sin offisielle hjemmeside fredag.

Den 27 år gamle argentineren kom til klubben i 2014 og har siden den gang vært med på å vinne både FA cupen, ligacupen, europaligaen og Community Shield.

– Jeg er ekstremt glad for å forlenge mitt opphold i denne fantastisk klubben. Da jeg kom til klubben var målet mitt å hjelpe laget med å vinne trofeer, og vi har gjort det de siste sesongene. Jeg jobber hardt for å komme tilbake på banen og vil takke fansen for deres støtte og manageren for at han tror på meg, sier Rojo.

Han er for tiden ute med en skade.

(©NTB)