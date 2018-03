Paralympics: Kristian Moen på sjuendeplass i snowboardslalåm

NTB Sport

Moen deltok i klassen LL1 og er debutant i Paralympics. Moen har også en niendeplass fra snowboardcross.

Det var i hans annet run at han noterte sin beste tid. Han lå godt an til å forbedre tiden sin i det tredje, men han ble litt for overmodig og falt.

– Jeg prøvde, men de holdt ikke i dag. Det var bra i siste runet helt til det røk. Jeg hadde håpet at det hadde holdt, men så falt jeg, sa Moen til NRK.

– Jeg begynte å tvile litt i første runet og var for safe. Det stemte bedre i andre og jeg forsøkte virkelig i det tredje, men det gikk ikke, sa 18-åringen som var den yngste deltakeren i klassen.

Det ble kjørt tre omganger og den beste tiden ble tellende. Gullet gikk til amerikanske Noel Elliott som hadde 51,90 i sitt beste run. Mike Schultz sikret amerikansk dobbeltseier med 53,42.

Bruno Bosnak fra Kroatia tok bronsen med 54,08.

(©NTB)