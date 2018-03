NTB Sport

Klæbo var ensom norsk svale i finalen og kom alene til mål etter å ha mørnet konkurrentene gjennom hele finalen. Italienske Federico Pellegrino tok annenplassen, mens franske Lucas Chanavat ble nummer tre. – Jeg hadde en sjanse til å slå Pellegrino. Han er rask når det er mye utfor mot slutten. Jeg måtte derfor gå hardt fra start, og det fungerte perfekt, sa Klæbo etter målgang. 21 år gamle Klæbo, som tok et overlegent OL-gull i sprint i Pyeongchang, har vært på pallen i samtlige sprintrenn i verdenscupen denne sesongen. Kun to ganger har han måtte se seg slått. Totalt står han med 11 verdenscupseirer denne vinteren. Med sprintseieren i Falun har trønderen i tillegg nærmest avgjort kampen om verdenscupen sammenlagt. Det gjenstår riktignok 300 poeng på kjempe om, men Klæbo leder med 274. Det forspranget vil han etter alle solemerker ikke gi fra seg.

Skar falt for eget grep

Sindre Bjørnestad Skar var eneste øvrige norske løper i semifinalene. Da kampen om finaleplassene tilspisset seg i siste sving, falt han for eget grep. Skar forsøkte å presse seg forbi svenske Karl-Johan Westberg, men på innsiden av ham var det ikke plass.

Dermed havnet de begge på hodet i snøen og fikk finalemulighetene ødelagt.

– Jeg trodde jeg skulle komme meg forbi ham, men det var min skyld at det ble sånn, sa Skar til NRK.

Aleksandr Bolsjunov var raskest i prologen foran Klæbo, men for den sterke russeren var sprinten over i kvartfinalen.

Også for de norske løperne ble det mannefall i kvartfinalene. Eirik Brandsdal, som overveier å avslutte karrieren etter inneværende sesong, ble nest beste norske løper på 12.-plass i prologen, men mer enn én utslagsrunde ble det ikke på Kjelsås-løperen.

God Sundby-start

Martin Johnsrud Sundby gjorde også en god prolog og endte på 22.-plass. Dermed sikret Røa-løperen fått en god start på minitouren i Falun, til tross for at han kom til kort på oppløpet i kvartfinalen.

Exit ble det også for Emil Iversen.

Norskkoreanske Magnus Kim gjorde som i Drammen og sikret seg plass i kvartfinalene. Han hadde 23. beste tid, men røk i kvartfinalene.

Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth, Hans Christer Holund og Sjur Røthe ble på sin side utslått i kvalifiseringen. Nærmest å ta seg videre var Dyrhaug, som kom et snaut sekund for sent til å gå videre. Tydal-løperen ble nummer 36.

