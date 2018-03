Hjelmeset finsikter trenerkandidater

NTB Sport

Steinar Mundal har allerede varslet at han gir seg som landslagstrener og går over i pensjonistenes rekker etter inneværende sesong. Trenerkollega Stian Eckhoff har også kontrakt som utløper, og har varslet at han er i tenkeboksen med hensyn til om han er kandidat til å fortsette.

Dermed kan Tiril Eckhoff og lagvenninnene potensielt miste begge sine to hovedtrenere foran neste sesong. I Norges Skiskytterforbund har man for lengst startet jobben med å kartlegge potensielle arvtakere.

Idrettssjef Odd-Bjørn Hjelmeset bekrefter overfor NTB at listen over aktuelle kandidater er fyldig.

– Den er ganske bra. Jeg kjenner alle navnene, men ikke personene. Vi må snakke litt sammen i tiden som kommer, sier han og bekrefter at både norske og utenlandske navn står på blokka.

Stor reisebelastning

Flere av kandidatene har Hjelmeset allerede rukket å ha samtaler med, og onsdag ble også utøverne selv involvert i prosessen. I et møte i Holmenkollen fikk Tiril Eckhoff & co. komme med sine tanker og innspill.

– Jeg har snakket med mange av de navnene som allerede er på bordet. Når jentene nå i tillegg kom med mange navn, var det en del av dem vi allerede hadde snakket om. Det synes jeg er veldig bra. Jeg er utrolig godt fornøyd med det møtet vi hadde, sier Hjelmeset.

– Hvordan har samtalene med kandidatene vært?

– Det har vært positivt. Det å trene det norske jentelaget er det mange som har lyst til å være med på. Samtidig er det en reise. Vi snakker om fire år, for vi skriver kontrakt til neste OL, sier Hjelmeset.

Mange brikker skal legges før det nye trenerteamet er på plass. Reisebelastningen er en viktig faktor.

– Det er ekstremt mye reising. Hvis du akkurat har blitt mamma eller pappa, er det kanskje litt dumt å ta en sånn jobb. Vi snakker ikke om en 14 dagers reiseperiode, sier Hjelmeset.

Usikker tidshorisont

Synnøve Solemdal bekrefter det positive møtet med landslagsledelsen onsdag og sier at mange navn nå har kommet på bordet.

– Det er mange navn som kan være interessante, så vi får se hvem det blir, sier hun til NTB.

– Odd-Bjørn har spilt inn noen navn, og vi har spilt inn noen. Det er mange gode trenere der ute, tilføyer 28-åringen.

– Hva er viktig for deg når valget skal tas?

– Det er viktig med erfaring og at vedkommende tenker litt likt som vi allerede har gjort, sier Solemdal og får støtte av Marte Olsbu.

– Jeg håper vi får inn en trener som er veldig motivert og som ønsker å bruke veldig mye tid på oss. Han må naturligvis også ha solid kompetanse. Det er vel de tre kravene jeg stiller, sier Froland-jenta.

Når det nye trenerteamet er på plass, er ikke klart.

– Vi behøver ikke forhaste oss, men slike kontrakter begynner jo gjerne 1. mai. Sånn sett er det greit at vi er i gang, sier idrettssjef Hjelmeset.

